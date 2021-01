Murray og Keys smitta av koronaviruset føre Australian Open

sport

Også amerikanske Madison Keys fortalde torsdag at ho er smitta. I hennar tilfelle ryk deltakinga i årets første Grand Slam-turnering.

Turneringa i Melbourne blir frå spelt 8. til 21. februar.

Murrays positive virustest blir omtalt av ei rekkje medium, blant dei BBC. Han skulle vere med eitt av charterflya som er sett opp for å frakte tennisspelarar til Australia med tid til å gjennomføre karantene. I staden er han isolert heime i London.

Han skal vere symptomfri og innstilt på å ta seg til Australia så snart han får lov.

1200 blir flogne inn

– Andy Murray har informert oss om at han har testa positivt og er isolert. Dessverre betyr det at han ikkje kan vere med på dei offisielle AO-charterflya. Publikum i Melbourne elskar Andy, og vi veit at han hadde jobba hardt for å delta, melde arrangøren på Twitter.

Fleire enn 1200 spelarar og hjelparar skal komme til Australia denne veka for 14 dagars karantene. Blant dei er norske Casper Ruud, som har lada opp i Dubai.

Murray har vore tapande falist i Australian Open fem gonger. 33-åringen har falle til 123.-plass på rankinga, men hadde fått wildcard til turneringa.

Skuffa

Keys, som er nummer 16 på rankinga til kvinnene, fortalde sjølv om den positive prøva si på Twitter.

– Eg vil la dykk vite at eg testa positivt før eg skulle fly til Australia. Eg er veldig skuffa over at eg ikkje kan spele i vekene som kjem, for eg har trena hardt, og eg veit at Tennis Australia har jobba hardt for å gjennomføre turneringa, skreiv ho.

– No er eg isolert heime. Eg gler meg til å spele igjen neste månad.

Årets to første ATP-turneringar vart elles avslutta onsdag. Alex de Minaur frå Australia vann finalen i Antalya då motstandaren Alexander Bublik trekte seg allereie etter to game på grunn av ein ankelskade. Hubert Hurkacz slo Sebastian Korda i finalen i Delray Beach.

