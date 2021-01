sport

Det var knytt stor spenning til Nilssons debut i IBU-cupen torsdag. Han enda i ein sportsleg nedtur. 99.-plass vart fasiten.

Den tidlegare langrennsstjerna var 7,6 sekund bak teten allereie på første mellomtid. Etter éin bom på liggjande skyting auka avstanden.

På ståande skyting vart det fire nye bom på Nilsson. Nilsson slit i tillegg med å få opp farten i sporet. I mål var ho slått med tre minutt og 48 sekund av den russiske vinnaren Tatjana Akimova som hadde ein bom på standplass.

Unna

– Eg er ikkje fornøgd, men eg er glad for at eg har fått det unnagjort. Eg er ikkje fornøgd med det eg gjorde verken i sporet eller på standplass, sa Nilsson etter rennet.

Ho fortalde at ho hadde ein tung dag i sporet, og at det gjorde at ho ikkje klarte å hente seg godt nok inn til standplass.

– Eg klarte ikkje å time skota fordi eg ikkje hadde kontroll over børsa. Det kjennest betre når alt stemmer. Denne gongen reagerte eg for sakte, meinte 27-åringen.

Ho seier òg at det er noko heilt anna å gå ein 10 kilometer i fri teknikk i langrenn samanlikna med ein 7,5 kilometer i skiskyting.

– Det er derfor eg har vore audmjuk med tanke på oppgåva eg står overfor. Det er noko heilt nytt å lære seg kvar einaste dag.

Ny dag

Sigerspallen torsdag vart heilrussisk med Valerija Vasnetcova på andreplassen og Anastasia Sjevtsjenko på tredje.

Ingen av dei norske utøvarane imponerte å sprinten i Tyskland. Emilie Kalkenberg vart den beste på 23.-plass etter tre bom på standplass. Ho var 1.15 minutt bak vinnaren.

Juni Arneklev vart nest av dei norske på 25.-plassen. Med to bom var ho 1.18 bak.

Nilsson enda så vidt blant dei 100 beste av dei 129 startande med sin 99.-plass.

Laurdag ventar det ein sprint i Berber for Nilsson.

