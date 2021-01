Ødegaards lagkamerat blir leigd ut til gamleklubben

sport

Den spanske storklubben kjøpte den 23-årige serbaren for 60 millionar euro (620 millionar kroner etter dagens kurs) sommaren 2019, men han har enno ikkje slått til i Real-trøya. Han skåra berre to mål førre sesong. Denne sesongen har han starta berre to seriekampar, og han har ikkje skåra.

Portugisiske Benfica henta Jovic frå Raude Stjerne i 2016, men han var leigd ut til Eintracht Frankfurt frå 2017 til 2019, med betydeleg suksess. No vender han kursen tilbake dit.

– Det har ikkje vore lett i Madrid for Luka i det siste. Han treng ein omstart, og det var det sterke ønsket hans å komme til oss, seier sportsdirektøren til den tyske klubben Fredi Bobic.

– Han er spiss, og då vil vi ha skåringar. Han har ikkje lykkast på grunn av tilpassingsvanskar, og skadar har ikkje gjort det lettare. Det er ikkje tvil om talentet hans, men han har ein del å lære, seier Real-trenar Zinedine Zidane om Jovic.

(©NPK)