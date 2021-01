USAs Elverum-målvakt om VM-draumen som rauk: – Vi er knuste

sport

Robinson var blant dei tolv spelarane som i utgangspunktet skulle setje seg på flyet til Egypt etter nyheita om at 18 personar i USA-troppen hadde testa positivt, men frå den gruppa dukka det opp nye positive testar tysdag.

Robinson opplyser at han har milde symptom, og at ingen i troppen føler seg veldig dårlege.

– Vi er veldig nedslåtte over dette. Spelarane taklar dette på ulike måtar. Vi treng nok dagar, kanskje veker og til og med månader, for å komme over dette. For somme var dette ein sjanse dei ikkje vil få raskt igjen, seier han til NTB.

Den 21 år gamle målvakta er ein del av Elverum-miljøet som følgje av eit utvekslingsprogram hos Det internasjonale handballforbundet (IHF) og det amerikanske handballandslaget. Tyskamerikanaren er til dagleg ein del av Elverums rekruttlag. USA har eit mål om å vere i stand til å kjempe i OL på heimebane i 2028 og har plassert talent i storklubber rundt om i Europa.

Stor moglegheit

Laget var òg klare for VM med eit wild card, men eit koronautbrot i troppen gjorde at USA måtte trekke seg frå meisterskapen i Egypt.

– Etter at PCR-testane viste 18 positive, var vi heilt i sjokk der vi sat på kvart vårt hotellrom, seier Robinson.

Han får dermed ikkje møte Noreg og fleire Elverum-spelarar, mellom anna kantspelar Alexander Blonz. Noreg møter i staden for Sveits i puljen sin i tillegg til Frankrike og Austerrike i gruppespelet.

USAs svenske landslagssjef Robert Hedin var blant dei som testa positivt. Hedin tok eit oppgjer med hurtigtestane, som alle viste negativt resultat måndag. Robinson stiller seg bak sjefen sin.

– Vi trudde alt var fint etter hurtigtestane. Men no veit vi at hurtigtestane er heilt håplause. Ein må ta PCR-test, seier han.

Problem med å sjå på TV

– Når ein er så nærme, blir vi knuste av at ein plutseleg ikkje får dra, seier Robinson.

Målvakta er uviss på kor lenge han blir verande i Danmark, og kanskje reiser han heim til familien i Tyskland før han returnerer til Elverum.

– Det kan vere eg får problem med å sjå meisterskapen på TV. Det kjem til å vere hjarteskjerande. Det vil ta tid, men det kan berre bli betre herfrå. Det er det verste for ein handballspelar. Det var ein draum, så det er tøft, men vi må berre komme oss vidare, seier Robinson.

Også Tsjekkia har trekt seg frå VM. Nord-Makedonia har rykt inn som erstattar.

