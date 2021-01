Sagosen: – VM ein parodi så langt

sport

Sagosen stilte onsdag opp på ein digital medieseanse frå 6. oktober-byen eit par mil sør for Kairo.

– Alt til no har vore ein parodi og vill vest, sa Sagosen.

Han var kritisk til opplegget. Sagosen peika på at det «flyg folk ut og inn på hotellet, og at alle lag et saman».

Den norske superstjerna meinte det ikkje kunne samanliknast med bobla handballjentene levde i under EM i desember.

– Vi får berre krysse alt vi har for at vi ikkje får inn smitte i troppen, sa han.

Trøbbel

Noregs lege Thomas Torgalsen var i møte med både hotelleiinga, lokale arrangørar og Det internasjonale handballforbundet (IHF) onsdag.

I Noregs fløy på 5-stjernershotellet er koronatest-stasjonen for alle involverte lokalisert.

– Det er jo ikkje bra, og vi prøver å få flytta han, seier Torgalsen til NTB.

Han peikar òg på at før VM vart alle lag lova at dei skulle ete avskjerma frå andre og frå eigne buffear. Så langt har det ikkje vore slik.

– Eg har håp om at vi skal få gjort ein del med dette, men eg tviler kanskje på at vi får det akkurat som vi var førespegla, seier Torgalsen til NTB.

Førespurnad

Onsdag skriv i tillegg den danske allmennkringkastaren Danmarks Radio at Noreg, Sverige, Danmark, Tyskland og Austerrike har sendt ein felles førespurnad til Det internasjonale handballforbundet rundt smittevern-situasjonen i Egypt.

Bekymringa skal vere stor.

Sportssjefen i Danmarks Håndballforbund (DHF), Morten Henriksen, seier at arrangøren avlyste den andre koronatest-runden i den danske leiren fordi ein meinte denne ikkje var nødvendig. Planen er no at danskane ikkje skal testast før fredag, tre og eit halvt døgn etter framkomst.

Utfordring

Noreg startar VM med ei utfordring. Frankrike er ein verkeleg handballtungvektar, men ikkje like skarp no som for eit par år sidan.

Dei franske gutane tapte nyleg bortekampen i EM-kvalifiseringa mot Serbia (ikkje med i VM). Og det vart berre uavgjort heime mot same motstandar.

– Krisetilstandar, skreiv sportsavisa L'Equipe nyleg.

Opningskampen i VM er svært viktig. Dei tre laga som går vidare til hovudrunden, tek med seg innbyrdes resultat til neste fase i meisterskapen. Det betyr at tre norske sigrar i dagane som kjem, betyr eit perfekt utgangspunkt (fire poeng i ryggen før første kamp) i hovudrunden.

Reserven Sveits og Austerrike er Noregs motstandarar etter Frankrike-duellen.

