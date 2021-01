sport

Det meiner i alle fall Washington Capitals-trenar Peter Laviolette.

– Kanskje dette vil vere bra for meg. Ingen kan sjå kva som kjem ut av kjeften på meg. Mor mi vil bli nøgd, sa Washington Capitals-trenar Peter Laviolette.

Winnipeg Jets-coachen Paul Maurice peikar òg på at han slepp å ha TV-kameraa på seg heile tida, i og med at ein ikkje kan sjå kva som blir sagt bak maska uansett. Det vil dermed vere slutt på å lese på leppene at trenarane skjeller ut dommarar og andre.

Fløyte-trøbbel

Samtidig dukkar det opp andre problem. Winnipeg-trenar Maurice har fått problem med å bruke fløyta si for å få merksemda til spelarane under trening.

– Det såg stygt ut ei stund. Det er nokre utfordringar rundt dette påbodet, seier Maurice.

Ein av dei nye utfordringane ved at koronapandemien herjar er at NHL-trenarane er pålagde å ha maske på spelarbenken og ute på isen under trening.

New York Islanders-kollega Barry Trotz hadde problem med å oppdage ein spelar som kom på han i stor fart fordi brillene hans dogga på grunn av munnbindet.

Nye rutinar må innarbeidast i kvardagen med koronaviruset lurande.

– Berre det å vere i nærleiken av isen med maske krev tilpassingar, men vi får det nok til, seier Florida Panthers-trenarane Joel Quenneville.

– Nokre gonger, om du verkeleg vil gi ein tydeleg beskjed, trekkjer du kanskje ned maska for å bli høyrt. Men eg har aldri gitt beskjed om rekkje-endringar med ansiktsmaske på før, seier Quenneville.

Brattare læringskurve

For ishockeytrenarar er det mest vanleg å rope ut beskjedar til spelarane. Dermed kan det bli mange høge rop og mange utvisingar for spelarar på isen til å byrje med.

– Tidlegare hadde eg ein svær bart, så kanskje det var som å ha ansiktsmaske. Eg mumlar somme gonger, men ein må gi klare beskjedar om kven som skal vere på isen til ei kvar tid, seier Edmonton Oilers-trenar Dave Tippett.

Det fleste trenarane vil ikkje ha noko i imot den ekstra tryggleiken for å hindre koronasmitte. I NFL har samtidig somme trenarar vorte bøtelagde fordi dei ikkje brukte ansiktsmaskene korrekt.

Vil handheve påbodet

NHL-sjef Gary Bettman har sagt til sine trenarar og leiarar at protokollane «korkje er forslag eller anbefalingar», og at NHL vil handheve påbodet strengt.

– Eg skal gjere mitt absolutte beste for å bruke maske og at ho sit riktig på. Til sjuande og sist blir dette gjort for ein grunn, og eg vil tilpasse meg reglane, seier Ottawa Senators-trenar D.J. Smith.

Det same vil John Tortorella. Han sa tydeleg ifrå på treningsleiren til Columbus Blue Jacket at han ikkje ville høyre klager om helse- og tryggingsprotokollar. Han understreka òg at ansiktsmasker er viktig.

Det er nyheitsbyrået Canadian Press som har snakka med trenarane om ansiktsmaskepåbodet.

(©NPK)