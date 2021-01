Johannes Thingnes Bø mot den 51. verdscupsigeren sin på sprinten i Oberstdorf

sport

Fem dagar etter at Thingnes Bø tok den 50. verdscupsigeren sin, blir det venteleg ein ny triumf for 27-åringen. Thingnes Bø skaut to fulle hus og gjekk gnistrande godt i sporet.

På sisterunden auka han til konkurrentane, men det kosta krefter. Han vart liggjande lenge i målområdet og var mektig sliten etter at han hadde passert målstreken, 12,4 sekund føre Sturla Holm Lægreid.

Sigeren ligg an til å bli Thingnes Bøs 51. i verdscupen, inkludert VM og OL. Den første kom på sprinten i franske Annecy i desember 2013.

Med startnummer 22, som første nordmann ut, skaut Sturla Holm Lægreid fullt hus på både liggjande og ståande. I tillegg gjekk ungguten særs godt i sporet.

Johannes Dale skaut fullt hus på liggjande og trefte dei fire første på ståande før han bomma på det siste skotet. Dermed hamna han eit stykke ned på listene.

Lukas Hofer leidde inn til andre skyting og låg an til å tukte dei to nordmennene, men bomma to på ståande skyting og enda langt bak.

