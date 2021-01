Lukasjenko pressa ishockeyen i kritisert VM-møte: – Alt heng på dykk

sport

Måndag tok Lukasjenko imot president René Fasel i Det internasjonale ishockeyforbundet (IIHF) til eit møte i Minsk. Der var årets VM på dagsordenen.

– Om de lykkast med å stå imot det urettvise presset, kjem vi til å arrangere VM. Alt heng på dykk, sa Lukasjenko til Fasel, ifølgje nyheitsbyrået AFP.

Den kviterussiske presidenten er svært omstridd. Tidleg i koronapandemien uttalte han at viruset kunne nedkjempast med mellom anna å spele ishockey, drikke vodka og gå i badstue.

Det har i tillegg vore mykje uro i landet det siste halvåret. Opposisjonen skuldar Lukasjenko for at valet i august var rigga.

Vil flytte kampar

Møtet mellom Lukasjenko og Fasel måndag blir kritisert frå ulike hald, mellom dei ei kviterussisk idrettsstifting leidd av den tidlegare symjestjerna Aljaksandra Herasimenja.

Stadig fleire tek til orde for at IIHF bør droppe Kviterussland som delarrangør for VM. Noregs ishockeypresident Tage Pettersen er blant dei.

– Vi har teke fleire initiativ overfor det internasjonale samfunnet, saman med dei nordiske søsterorganisasjonane våre, der vi har vore tydelege på at vi ønskjer at IIHF skal planleggje ein meisterskap utanfor Minsk, sa Pettersen til VG i november.

Noreg spelar i Latvia

Nyleg vart Fasel sitert på at IIHF har starta samtalar med nasjonale forbund som kan ta på seg eit VM på kort tid. Ei endeleg avgjerd vil komme dei neste vekene.

Årets VM går i perioden 21. mai til 6. juni. Latvia skal òg arrangere kampar i meisterskapen.

Noreg gjer unna gruppespelet i Riga. Det norske laget skal møte Canada, Finland, USA, Tyskland, Latvia, Italia og Kasakhstan.

