Avis: RBK-bod på Sogndal-talent

Avisa skriv at Rosenborgs bod på midtbanespelaren er på over fem millionar kroner.

Mannsverk hadde ein god sesong i førstedivisjon for Sogndal, som enda med tap for Mjøndalen i eliteseriekvalifiseringa. Etter sesongslutt har interessa for han vore stor, også frå utanlandske klubbar, ifølgje fleire medium. Mannsverk vart kåra til årets spelar i førstedivisjon i regi av Norsk Toppfotball.

Korkje sportsleg leiar Mikael Dorsin i Rosenborg eller Sogndals dagleg leiar Rasmus Mo har svart på førespurnadene frå Nidaros.

