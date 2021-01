Vikersund planlegg Raw Air utan publikum

sport

Det kjem fram i ei pressemelding. Dagens koronasituasjon har ikkje vorte betre slik ein hadde eit håp om.

– Vi følgjer råd og reglar frå nasjonale og lokale smittevernstyresmakter, og har derfor vedteke at vi planlegg for å arrangere årets renn i Vikersund utan publikum. Men vi veit likevel at det skal bli nokre flotte renndagar, seier leiar Leif Arne Berget i organisasjonskomiteen.

Avgjerda kjem allereie i januar for å unngå uvisse for utøvarar, støtteapparat, samarbeidspartnarar og frivillige i tida fram mot rennhelga i mars.

«Selv om avgjørelsen var tung, var den likevel lett å ta», står det i pressemeldinga.

Dei økonomiske konsekvensane av vedtaket må arrangøren komme tilbake til når dei er tydelegare kartlagt.

Raw Air-finalen i Vikersund vil òg fungere som ein VM-test før meisterskapen i skiflyging i same bakke i 2022.

(©NPK)