Tysk oppvask i VM-oppkøyringa etter podkast-angrep på lagkameratar

Det var i ein podkast med eigen klubb (Rhein-Neckar Löwen) Wolff nyleg uttalte seg svært kritisk mot tre Kiel-spelarar.

Patrick Wiencek, Hendrik Pekeler og Steffen Weinhold melde tidleg forfall til VM på grunn av viruspandemien.

– Eg skjønar at spelarar kan vere bekymra for helsa no for tida. Dei kan farte rundt og spele Champions League, men ikkje VM der smittevernreglane er endå strengare. Det er eg veldig kritisk til. Og eg ser heller ikkje at spelarar frå andre nasjonar blir heime, sa Wolf.

Fleire sentrale tyske profilar har takka nei til VM sjølv om dei ikkje er skadde.

– Dette forstyrrar oppladinga vår, sa Tysklands islandske trenar Alfreð Gíslason for nokre dagar sidan.

Tyskarane hadde trass dei interne usemjene ingen problem med å slå Austerrike (i Noregs VM-gruppe) 34–20 i ein EM-kvalkamp søndag. Det resultatet kan indikere at dei norske gutane har lite å frykte frå austerrikarane i verdsmeisterskapen.

Noreg kan tidlegast møte Tyskland i kvartfinalen i VM.

