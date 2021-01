Rosenborg stadfestar Andersson-overgangen

sport

24-åringen har skrive under ein RBK-kontrakt som varer ut 2024-sesongen.

– Det er utruleg herleg å vere på plass. For meg personleg ønskjer eg å spele så mykje som mogleg og utvikle meg vidare som speler, seier Andersson til nettsidene til trønderklubben.

Backen har vore kopla til Rosenborg i lang tid. Dei siste fem åra har han spelt for Häcken i Allsvenskan.

– Adam har ein god høgrefot, bra fart og god speleforståing. I tillegg er han er spelar med gode haldningar. Vi er veldig glade for at han er her, seier RBKs sportsleg leiar Micke Dorsin.

(©NPK)