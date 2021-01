PGA avlyser golfmeisterskap på Trump-bane

sport

Kunngjeringa kjem dagar etter at tilhengjarar av president Donald Trump storma Kongressen i USAs hovudstad.

– Styret i PGA i USA har stemt for å bruke retten til å avslutte avtalen om å spele PGA-meisterskapen for 2022 på Trump Bedminster, skriv president Jim Richardson i PGA i USA i ei fråsegn på Twitter.

Den årlege golfturneringa blir arrangert av PGA of America som del av PGA-touren. PGA-meisterskapen er den fjerde og siste majorturneringa i herregolf kvar sesong.

PGA i USA er den siste i rekkja av selskap og organisasjonar som tek avstand frå den amerikanske presidenten i lys av hendingane i den siste tid.

– Vi har eit flott partnarskap i med PGA of America og er utruleg skuffa over avgjerda, seier ein talsperson for Trump-organisasjonen, melder ABC News.

– Dette er eit brot på ein bindande avtale, og dei har ingen rett til å avslutte avtalen, seier talspersonen vidare og viser til at Trump-organisasjonen har brukt «mange, mange millionar dollar» for å førebu PGA-meisterskapen neste år.

Trump er ein ivrig golfspelar, og Trump-organisasjonen eig og driv 17 golfbanar rundt om i verda.

(©NPK)