Krisemåling for OL: Støtta i Japan forvitrar

Ei spørjeundersøking vart offentleggjord søndag og viste lita støtte blant japanarane som er inne i si tredje koronabølgje.

Over 80 prosent av dei spurde i undersøkinga til nyheitsbyrået Kyodo meinte at den store internasjonale meisterskapen bør avlysast heilt eller utsetjast på ny. Det er eit sprang oppover frå rundt 60 prosent på ei tilsvarande måling frå 6. desember.

Kyodo opplyser at dei har ringt 1041 utvalde personar over heile landet og at personane er plukka ut tilfeldig.

Tokyo-arrangøren har sagt at ei ny utsetjing er umogleg, og dei insisterer på at OL skal gå av stabelen sjølv om det akkurat no er erklært unntakstilstand i Tokyo og områda rundt hovudstaden etter ein kraftig auke i talet på koronasmitta.

Unntakstilstand

I telefonundersøkinga på søndag sa rundt 35 prosent av dei spurde at dei ville gått for avlysing, medan 45 prosent meinte at leikane bør utsetjast ytterlegare ein gong.

Den månadslange unntakstilstanden i hovudstaden og områda rundt er derimot litt mindre omfattande enn stenginga av samfunnet elles i verda. Restriksjonane omfattar stort sett berre restaurantar og barar som har fått reduserte opningstider.

Japans statsminister Yoshihide Suga sa førre veke at Japan er forplikta til å halde «sikre og trygge» leikar.

Vil snu

Han sa at han trur stemninga i folket vil endre seg når ein startar vaksinasjonen av japanarane. Han er førebels planlagd å starte i slutten av februar.

Den canadiske IOC-medlemmen Dick Pound sa i eit intervju med BBC førre veke at han «ikkje kan garantere» at OL vil gå som planlagt fordi «elefanten i rommet» vil vere etterverknadene av koronaviruset.

OL-stemninga hos det japanske folket har vore mindre optimistisk i lang tid allereie.

To meiningsmålingar i juli viste at fleirtalet meinte at hendinga skulle utsetjast på nytt eller avlysast, medan ei undersøking som vart offentleggjord i desember av den nasjonale kringkastaren NHK fann at berre 27 prosent av dei spurde støtta å halde leikane til sommaren.

OL i Tokyo skulle opphavleg gått i juli-august 2020, men ein valde å utsetje leikane med eitt år på grunn av koronapandemien.

