Ishockeyfolket vurderer endra sesongopplegg

Det var berre Grüner, Lillehammer, Vålerenga og Narvik som kunne ha spelt kampar på grunn av positive koronatestar ute i dei andre klubbane. Fredag sette Norges Ishockeyforbund på bremsene av omsyn til smittevernet.

Det var utbrot av koronavirus i Stjernen, Sparta, Frisk Asker, Storhamar, Manglerud Star og Stavanger. Også somme av dommarteama har vorte både smitta og sette i karantene.

Eliteserien har fått eit sprik i talet på spelte kampar frå Narviks 27 til Spartas 19. Det skil åtte poeng frå Sparta på den siste sluttspelsplassen ned til Narvik på niandeplass.

– Kunne dei ikkje berre sett punktum no og starta rett på sluttspelet når koronakrisa er over?

– Vi ønskjer å spele flest mogleg kampar, både når det gjeld det sportslege og det økonomiske. Vi jobbar med eit opplegg og skal gå ein runde med klubbane gjennom veka om korleis situasjonen er, og om når vi kan starte opp igjen, seier generalsekretær Ottar Eide i Norges Ishockeyforbund til NTB.

36 kampar?

Norges Ishockeyforbund har allereie sett ned ei beredskapsgruppe med representantar frå klubbane, forbundet og Norsk Topphockey.

– Vi har vorte samde om eit grunnprinsipp med Norsk Topphockey om at vi skal prøve å gjennomføre 36 rundar. Det vil seie at laga har møtt kvarandre fire gonger. Så må vi sjå kor lang tid dette tek. Vi har òg diskutert å kutte i sluttspelet, der ein kan spele best av fem kampar i kvart- og semifinalar i staden for best av sju, seier Eide.

Helsa først

– Dessutan må vi òg ta omsyn til kvalifiseringa til eliteserien og «time» han slik at klubbane frå eliteserien og førstedivisjon ikkje får for langt speleopphald. Det er etter kvart ein komplisert kabal som må gå opp. Vi er samde om grunnprinsippa, men det er helsa til spelarane som kjem i første rekkje, seier Eide.

Serien har dessutan pause under landslagsopphaldet i februar sjølv om landslaget ikkje skal i aksjon. Det var meininga at landslaget skulle spelt ei turnering i Austerrike 11.–14. februar.

