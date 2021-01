sport

Eit smitteutbrot i Villa-troppen gjorde at klubben torsdag måtte stengje treningsanlegget sitt, og at heimekampen mot Liverpool i FA-cupens 3. runde stod i fare for å bli utsett.

Fredag formiddag opplyser Villa likevel at han blir spelt på oppsett tidspunkt.

På grunn av utbreidd smitte i førstelaget til klubben kan Birmingham-klubben bli nøydd til å stille til kamp med spelarar og trenar frå U23-laget, skriv britiske medium.

