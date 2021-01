sport

Burnley-manager Sean Dyche foreslo torsdag at alle spelarar og leiarar i Premier League skulle vaksinerast så fort det lèt seg gjere. Fleire andre innan toppidrettsverda har teke til orde for det same.

– Dette har ikkje vore vurdert av Olympiatoppen. Vi følgjer vaksineprioriteringane til styresmaktene, seier toppidrettssjef Tore Øvrebø til NTB.

Alexander Kristoffs sykkellag UAE har fått moglegheita til å vaksinere ryttarar, trenere og anna støttepersonell i Dei sameinte arabiske emirata. Med i UAE-troppen er òg Vegard Stake Laengen og Sven Erik Bystrøm. Totalt er 59 personar i og rundt laget vaksinert.

– Eg tek ikkje imot vaksinen i Noreg. Om ein vaksine hindrar at ein spreier smitte, er det bra, og i så fall er det veldig smart å vaksinere seg. For min del er det ein tryggleik å vite at vi ikkje blir smitta, seier Kristoff til Stavanger Aftenblad.

Dette er prioriteringslista til norske styresmakter for vaksine:

* Alle frå fylte 65 år

* Bebuarar i omsorgsbustader og sjukeheimar

* Høgast prioriterte helsepersonell.

* Personar mellom 18 og 64 år med éin eller fleire namngitte sjukdommar eller tilstandar som gir høgare risiko for alvorleg sjukdomsforløp

Prioriteringslista kan endrast dersom smitten aukar og når ein veit meir om vaksinane.

