Elabdellaoui skadde auga under nyttårsfeiring i Tyrkia. Det er uklart kor omfattande skadane er.

– Eg har snakka med Omar. Situasjonen per no er at det går betre. Han er ved godt mot. Vi vart samde om ikkje å stresse med dette rundt fotball, seier Solbakken til NTB.

– Det viktigaste for han er at han og legane legg ein plan som er best for at han skal bli friskast mogleg. Han får den beste hjelpa han kan få akkurat no.

Noreg spelar tre VM-kvalkampar i mars. Det er høgst uklart om Elabdellaoui er aktuell for desse kampane.

I tillegg er det uvisst om Sander Berge kan rekke desse kampane. Han er for tida langtidsskadd.

Solbakken har dei siste to vekene vore i kontakt med mange av spelarane som kan bli aktuelle for landslaget hans.

Den tidlegare FC København-manageren overtok jobben etter Lars Lagerbäck i desember. Han kan komme til å ha berre éi treningsøkt før VM-kvalifiseringa startar borte mot Gibraltar 24. mars før kampar mot Tyrkia (h) og Montenegro (b).

Desse tre oppgjera skal spelast om berre ei veke.

(©NPK)