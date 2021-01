Klæbo-rykk gav overlegen siger på sprinten på Lynga

sport

For etter at Aron Åkre Rysstad tok teten frå start og førte an det første dryge minuttet i noregscuprennet, medan Pål Golberg sleit tungt bakarst, låg Klæbo kontrollert like bak leiaren og venta på den siste motbakken.

Der fekk 24-åringen ei lita luke, og den luka klarte ikkje Valnes å hente. Dermed vart det ein overlegen siger til Klæbo, som fekk revansje for tapet i verdscupen i Ruka i november, då Valnes vann.

Valnes vart nummer to, medan Sivert Wiig enda på ein sterk 3.-plass.

Dei fleste norske landslagsløparane deltek under helgas noregscuprenn på Lygna sidan ingen norske løparar går Tour de Ski.

