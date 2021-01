Handballrekruttane fekk revansj mot Kviterussland

sport

Det norske laget rauk 25–33 i Minsk tysdag, men i Bærum skulle det sjå heilt annleis ut tre dagar seinare.

Noreg leia rett nok med berre 11–10 til pause. Det var først i 2. omgang at kviterussarane vart sprungne heilt i senk.

Sebastian Barthold vart norsk toppskårar med ni mål. Han skåra på alle skota han hadde i kampen.

Med resultatet på fredag har Noreg sikra seg fordelen av å leie på innbyrdes oppgjer ved poenglikskap. Etter tre kampar har Noreg fire poeng, medan kviterussarar har to på to oppgjer.

Dei to beste i kvar gruppe og fire beste trearar (av åtte) kvalifiserer seg til EM-sluttspelet i Ungarn og Slovakia i 2022. Med Latvia og Italia som andre lag i gruppa, og Noregs beste spelarar i bakhand, er det truleg liten fare for at det norske laget ikkje skal ta seg gjennom det nålauget.

Noregs bestelag speler VM-oppkøyringskampar mot Danmark i Kolding torsdag og laurdag.

