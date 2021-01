Haaland skårar kvart 73. minutt – Sørloth mållaus etter ni Bundesliga-timar

sport

Laurdag kveld tek tabelltoar RB Leipzig imot firar Borussia Dortmund. På papiret kan det gi ein duell mellom to norske landslagsspissar. Alle forventar at Haaland startar for gjestene, men Sørloths rolle er meir uviss.

Hittil har ikkje trønderen vore ein hit i Tyskland. I haust vart han henta til Leipzig for godt over 200 millionar kroner, men etter 528 minutt Bundesliga-fotball (fire kampar frå start, ni som innbytar) står Sørloth framleis utan målpoeng.

Førre gong han skåra i ein seriekamp, var for tyrkiske Trabzonspor 25. juli.

Haalands tal er i motsett ende av skalaen. Denne sesongen skårar jærbuen ligamål kvart 73. minutt (ti mål på ni kampar), og totalt står han med 23 skåringar på 24 kampar i den tyske toppdivisjonen.

Tek ein med Champions League og andre cupturneringar, har Haaland eit snitt på eitt mål per kamp. Han har 33 framferder for Dortmund.

Byte?

Haaland var sist helg tilbake etter nokre veker med skadeavbrekk. Dortmund jubla for siger, men den norske superstjerna gjekk mållaus av banen. Statistisk bør det bekymre Leipzig-leiren. Haaland går sjeldan to strake kampar utan å skåre.

Rykta om kva som blir neste klubben til 20-åringen, har for lengst byrja å gå. Borussia Dortmund må rekne med sterk interesse frå fleire av Europas fotballgigantar.

Spekulasjonane rundt Sørloth er av ein heilt annan karakter. Han blir allereie kopla bort frå RB Leipzig. Det skjer under fire månader etter at han kom til klubben. I midtveka melde tyrkiske medium at Galatasaray ønskjer å hente 25-åringen.

I Tyrkia

Sørloths einaste RBL-mål kom i Champions League i Tyrkia. Då vart han matchvinnar på overtid.

– Mål eller ein god kamp hjelper meir enn å ha julefri. Det har ikkje gått slik Alex såg det for seg, men det bør endre seg no. Det nye året blir som ein ny start for Sørloth, sa Leipzig-trenar Julian Nagelsmann nyleg til avisa Bild.

– Det er ikkje lett å komme til ein ny klubb, særleg ikkje for ein offensiv spelar. Nokre gonger tek det tid, og tid skal vi gi Alexander, seier sportsdirektør Markus Krösche.

RB Leipzig er seks poeng føre Dortmund etter 14 kampar. På topp har Bayern München ei to poengs luke.

(©NPK)