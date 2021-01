Håpar ein månads unntakstilstand i Tokyo skal føre til trygt og sikkert OL

sport

Torsdag vart det meldt om 2.447 nye smittetilfelle i Japan, det høgaste talet så langt. Fredag var talet 2.392 nye smitta. Den auka smitten fører no til ein månads unntakstilstand i Tokyo, der sommar-OL i juli og august skal arrangerast.

– Denne unntakstilstanden gjer at vi kan få situasjonen under kontroll, og at Tokyo-OL vil bli ein trygg og sikker meisterskap denne sommaren. Vi kjem til å halde fram med dei nødvendige førebuingane i tida framover, heiter det i ei fråsegn frå OL-komiteen.

Unntakstilstanden gjer at visninga av tenninga av OL-elden blir stoppa. Komiteen har samtidig sagt at det er heilt uaktuelt å avlyse eller utsetje dei olympiske leikane endå ein gong.

Statsminister Yoshihide Suga sa seint torsdag at stemninga i byen vil snu når vaksinane kjem i slutten av februar. Han håpar samtidig at utøvarane som skal delta i meisterskapen bør bli prioritert verda over i vaksinekøar.

Fredag er det 196 dagar til opningsdagen, som er 23. juli.

Nesten 260.000 japanarar har fått påvist koronasmitte. Det er meldt om 3.609 koronarelaterte dødsfall, viser tal frå universitetssjukehuset Johns Hopkins.

(©NPK)