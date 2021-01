Delt 12.-plass etter første dag på Hawaii for Viktor Hovland

sport

Hovland opna med å ikkje treffe greenen på første slag, men spelte seg opp gjennom runden og fekk den første birdien sin på det tiande holet, etter ni birdies på dei første ni hola.

Dei siste ni frå 23-åringen var mykje betre. Han noterte seg for tre birdies på rad på hol 14, 15 og 16, før det vart par på hol 17 og 18. Dermed er han fire slag under par etter første dag.

Det gjer at han ligg på delt 12. plass etter første dag av Sentry Tournament of Champions. I teten ligg amerikanarane Harris English og Justin Thomas, begge gjekk opningsrunden på 67 slag, åtte under par.

