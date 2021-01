Overgrepssikta fotballtrenar i Lyngdal blir lauslaten denne veka

sport

– Politiet har opplyst at sikta vil bli lauslaten innan fredag, seier forsvararen til trenaren, advokat Olav Sylte, til Lister24.

Mannen i 20-åra vart arrestert 20. august og har sete i varetekt sidan då. Fengslinga vart sist forlengd på julaftan.

Han er sikta for seksuelle overgrep mot fleire mindreårige gutar på fotballaget han har trena. Det er snakk om både fysiske overgrep og overgrep over nett. Desse skal ha gått føre seg over det som blir omtalt som «ein ikkje uvesentleg periode».

Mannen nektar straffskuld.

