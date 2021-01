Heidi Ellingsen klar for svensk fotball

sport

Midtbanespelaren sluttar seg til eit lag som vart nummer fire i Damallsvenskan sist sesong. Linköping vart meister i 2016 og 2017.

– Klubbens ambisjonar passar meg og utviklinga mi. Det er eit riktig steg for meg no, og eg kjem til å gjere alt for å vinne, seier Ellingsen til nettsidene til klubben.

Dei to siste åra har ho spelt for LSK. I alt fekk Ellingsen 28 teljande kampar for dei gul- og svartkledde på Romerike. Ho har òg eliteerfaring frå tida i Stabæk.

– Med Heidi får vi ein spelar som er trygg med ball. Ho er ein bra pasningsspelar og har ein stor arbeidskapasitet, seier Linköping-trenar Andrée Jeglertz.

Linköping har frå før norske innslag i Synne Skinnes Hansen og Frida Maanum.

(©NPK)