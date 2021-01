Fem hopparar til Tyskland

sport

Der skal Halvor Egner Granerud forsvare den gule leiartrøya i verdscupen etter fjerdeplassen samanlagt i hoppveka, som vart avslutta onsdag.

– Eg gler meg til å halde fram reisa i verdscupen. Eg føler vi har mykje bra på gang med fleire utøvarar. Somme er nok litt skuffa over at dei ikkje klarte å prestere bra nok frå dag ein i hoppveka i år, men no brakar det laus igjen, seier landslagssjef Stöckl.

Det er kvalifisering fredag og konkurransar laurdag og søndag.

Dei fire andre som er tekne ut er: Johann Forfang (Tromsø SK), Robert Johansson (Søre Ål), Marius Lindvik (Rælingen) og Daniel André Tande (Kongsberg).

