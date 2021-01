Diallo-overgangen endeleg i boks for Solskjær

sport

Det opplyser United på nettstaden sin etter månader med arbeid for å få papira i orden.

United kjøpte i utgangspunktet Diallo frå italienske Atalanta på overgangsvindaugets siste dag 5. oktober. Men då var verken den medisinske testen, Diallos arbeidsløyve eller dei personlege vilkåra hans på plass.

No er det klart at 18-åringen frå Elfenbeinskysten har signert kontrakten med United. Han har fått arbeidsløyve i England, og så snart han òg har fått visum, kan han flytte til Manchester.

– Manchester United har ei så stolt historie når det gjeld å utvikle unge spelarar, og alt ligg til rette for at Amad kan nå potensialet sitt her. Han treng tid til å tilpasse seg, men farten, blikket og dei fantastiske dribleferdigheitene gjer han i stand til å handtere overgangen, seier Ole Gunnar Solskjær.

