Benzema tiltalt i sexvideo-sak

sport

Fransk påtalemakt uttalte dette torsdag, ifølgje nyheitsbyrået AFP.

Benzema, som ikkje har spelt for Frankrike sidan saka vart kjend i 2015, er skulda for å ha betalt enkeltpersonar for å presse pengar frå Valbuena ved å true med å offentleggjere ein sexvideo.

Det var i juni 2015 at Valbuena gjekk til politiet etter å ha vorte kontakta av ein mann som sa han hadde eit sexopptak av Valbuena og kjærasten hans. Benzema vert mistenkt for å ha medverka til utpressing i samband med opptaket. Saka gjorde at både Benzema og Valbuena gjekk glipp av EM på heimebane i 2016.

Det er ikkje første gong Benzema har hamna i trøbbel. I 2014 vart han saman med Franck Ribéry frikjend i ei sexsak der begge dei to var tiltalte for å ha hatt sex med ein mindreårig prostituert.

(©NPK)