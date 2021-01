BA: Brann vil skifte til kunstgras

sport

Ifølgje avisa er finansieringa på plass, og det er fleirtal i styret for å godkjenne planane. For å rekke det til første seriekamp i april, kan det bli eit ekstraordinært styremøte.

– Det eg kan seie på noverande tidspunkt, er at vi i lengre tid har hatt eit arbeid i gang der vi har sett på moglegheitene og behov for å endre underlaget på Stadion. Dette er mellom anna på grunn av at vi har hatt elendige treningsforhold på Nymark i lang tid. Begge grasbanane har vorte freista oppgraderte av Bergen kommune, men dei har aldri vore dårlegare, seier Branns daglege leiar Vibeke Johannesen.

Dei tidlegare Brann-spelarane Carl-Erik Torp og Thorstein Helstad er blant dei som reagerer på nyheita. Helstad kallar det skandale.

Dei seinaste åra har fleire toppklubbar i Noreg skifta til kunstgras. 11 av 16 klubbar hadde kunstgras i 2020-sesongen i Eliteserien. Brann, Stabæk, Sandefjord og Haugesund hadde naturgras, medan Rosenborgs stadion har 95 prosent naturgras og resten innsydd kunstgras.

