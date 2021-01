Özils Arsenal-mareritt kan gå mot slutten

sport

Arsenal-manager Mikel Arteta seier ifølgje Daily Mail at det vil komme ei løysing dei neste dagane. Men han vil ikkje la playmakeren gå om ein avtale ikkje kjennest rett for klubben.

– Eg veit ikkje kva som vil skje. No er han fri til å forhandle med andre klubbar. Vi skal diskuterte internt kva som er best for han i næraste framtid, sa Arteta torsdag.

– Om det kjem ei avgjerd denne månaden, er det fordi det er bra for begge partar. Dersom det blir tilfellet, vil vi gå vidare med det. Om ikkje vil han halde fram her, sa Arteta.

Høg lønn

Özil har ikkje spelt for Arsenal sidan 7. mars. Den dagen var han på banen i 89 minutt mot West Ham. Tyskaren tener ifølgje britiske medium 350.000 pund i veka, som svarer til 4 millionar kroner. Det gjer han til ein av dei best betalte spelarane i Premier League.

Arteta fekk spørsmål frå pressa om Özil har spelt den siste Arsenal-kampen sin i samband med FA-cupmøtet mot Newcastle kommande helg.

Daily Mail skriv at tyrkiske Fenerbahçe og fleire klubbar i USA, blant dei DC United, er interesserte i 32-åringen.

Özil forlengde kontrakten med Arsenal i 2018. Han går ut i sommar.

– Verkeleg skuffa

I oktober vart det klart at Özil ikkje var med i Arsenals Premier League-tropp for resten av sesongen. Han vart òg utelaten frå London-laget sin tropp til Europaligaen.

– Eg er verkeleg skuffa over at eg akkurat no ikkje har vorte registrert til Premier League-sesongen. Då eg signerte kontrakten min i 2018, forplikta eg meg til å vere lojal mot klubben eg elskar, Arsenal, og det gjer meg trist å sjå at dette ikkje blir gjengjeldt, skreiv Özil på Twitter-kontoen sin då.

Özil var òg uvillig til å godta eit lønnskutt kort etter koronautbrotet i vår. Han har seinare forklart i eit intervju med The Athletic at han meiner lønnskutta vart hasteinnførte utan noka god forklaring.

