USA sikra seg gullet i junior-VM i ishockey

sport

Canada var store favorittar i finalen etter å ha gått utan tap så langt i meisterskapen. Laget dominerte stort på heimeis under meisterskapen, og har vorte kalla det beste juniorlaget som hittil har eksistert, men det var før finalemøtet mot USA.

Amerikanarane, som enda på sjetteplass i VM i fjor, vann dei seks siste kampane etter tapet for Russland i opningskampen. Eit nytt «Miracle on Ice» vart eit faktum tysdag då USA tok heim junior-VM for femte gong.

Sigersvante canadiarar vart effektivt stoppa. Alex Turcotte gav amerikanarane leiinga 1–0 etter 13.25 i opningsperioden, medan Trevor Zegras auka til 2–0 etter 32 sekund i midtperioden.

Canada, som også var tittelforsvararar, klarte aldri å komme seg inn i kampen, og USAs målvakt Knight hadde stengt for kvelden. Han stoppa heile 34 skotforsøk.

Finland sikra seg bronsen etter å ha slått Russland 4–1. Finnane kom under 0–1 etter 1. periode med Ilja Safonovs mål. Finnane slo tilbake i midtperioden og avslutta med tre mål i tredjeperiode. Anton Lundell skåra to av måla, medan Mikko Petman og Juuso Parssinen stod for resten.

(©NPK)