Sjakk-VM blir truleg spelt i november – datoane kjem snart

Carlsen skulle ha starta den femte VM-kampen sin i langsjakk like før jul, men koronapandemien sette ein stoppar for det. Det internasjonale sjakkforbundet (Fide) vedtok sist sommar å utsetje meisterskapen til 2021.

Sidan har det vore stille rundt speldatoane, men ei avklaring er ikkje langt unna. Fide opplyser til NTB at november er peikt ut som VM-månad.

«Det vil vere ganske like datoar som i dei to førre VM-kampane. Det eksakte oppsettet kan bli kunngjort kva tid som helst,» skriv Fides marknads- og kommunikasjonssjef David Llada i ein e-post til NTB.

Meisterskapen skal spelast i Dubai. Det vil skje i samband med ei verdsutstilling som blir arrangert i Dei sameinte arabiske emirata. Talet på parti aukar frå 12 til 14, og premiepotten er sett til minst 2 millionar dollar (17 millionar kroner).

Carlsen har vunne VM i klassisk sjakk fire gonger (2013, 2014, 2016 og 2018).

Ventar på motstandar

Kven som blir motstandaren til Carlsen, blir først klart når kandidatturneringa er ferdigspelt. Ho vart i mars avbroten etter sju spelte rundar på grunn av koronasituasjonen. Samanlagtvinnaren blir Carlsens VM-utfordrar.

Maxime Vachier-Lagrave (Frankrike) og Jan Nepomnjasjtsjij (Russland) er i delt leiing etter halvspelt turnering, som etter planen skal spelast ferdig i russiske Jekaterinburg i april.

Fide erkjenner at det er mest uvisse rundt kandidatturneringa: «Det er ein risiko for at han må utsetjast litt», skriv Llada.

Meir sjølvtillit

I romjula skulle det har vore VM i hurtig- og lynsjakk, men også det vart utsett. Fide vil halde fram tradisjonen med julesjakk og har avgjort å leggje meisterskapen til slutten av desember i år.

Massevaksinasjon gir sjakken håp om betre tider. Det siste året har det knapt vore internasjonale turneringar ved eit fysisk brett.

«No som vi er eit steg nærare slutten på dette marerittet, har vi byrja å planleggje for framtida med mykje meir sjølvtillit enn for eit halvt år sidan», skriv Llada.

