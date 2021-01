sport

Hedmarksklubben stadfestar onsdag at både Rekdal junior og Morten Bjørli har signert avtalar.

Niklas Rekdal har ei fortid i Molde, Aalesund, Nybergsund, Kongsvinger og no sist Brattvåg. Han har spelt over 70 kampar for sistnemnde.

Rekdal kan ta fleire posisjonar.

Morten Bjørli har tidlegare spelt for Egersund, Nest-Sotra og Strømmen. Han kjem frå sistnemnde klubb, der han var ein viktig bidragsytar til at 1.-divisjonskontrakten vart berga i 2020-sesongen.

