Kurtovic gir seg i ØIF Arendal

Det opplyser handballklubben i ei pressemelding.

Det var Kurtovic sjølv som gav uttrykk for at tida er moden for at andre krefter tek over. Han forsvinn frå jobben i VM-pausen, og dermed skal ØIF finne ei trenarløysing som skal leie laget ut sesongen.

– Marinko Kurtovic er ØIF Arendals mest suksessfulle trenar gjennom alle tider. Han har vore arkitekten bak den utruleg tøffe jobben det er å løfte ein klubb frå det å vere eit eliteserielag til det å bli eitt topplag i eliteserien, seier dagleg leiar Bjørn-Gunnar Bruun Hansen i ØIF Arendal.

Under Kurtovics leiing har ØIF vunne grunnspelet i eliteserien tre gonger, og den vart òg cupmeister i den første sesongen hans i 2014.

