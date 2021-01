Koronasjukdom sender truleg Hauge inn på Milan-laget i storkamp

sport

Italias største sportsavis, Gazzetta dello Sport, skriv at det aller meste ligg an til at Hauge tek plass på venstresida i angrepet til tabelleiar Milan. Det skjer i så fall på Giuseppe Meazza-stadion i Milano.

I tillegg til Rebic er òg Rade Krunic ramma av korona. Frå tidlegare har Milan skadde spelarar (mellom anna Zlatan Ibrahimovic) og ein uaktuell Sandro Tonali.

Hauge står med ni innhopp i serie A denne sesongen. Nordmannen har fire oppgjer frå start i Europaligaen.

Juventus ligg ti poeng bak Milan med ein kamp mindre spelt. Eit tap onsdag betyr at «Juve» sannsynlegvis er ute av gullkampen i Italia.

