Klarsignal frå kommunen – ski-NM i Trondheim blir gjennomført

Det går fram av ei pressemelding frå kommunen tysdag kveld. Renna vil bli avvikla utan publikum.

NM på ski blir definert som toppidrett, og dermed er det i utgangspunktet opna for å halde arrangementet under føresetnad av at det blir vurdert som smittevernmessig trygt. Trondheim kommune har etter dialog med skiforbundet sentralt og med lokal arrangør komme til at dette kravet er oppfylt.

Det er utarbeidd ein smittevernplan for NM der aktørane er delte i kohortar som skal halde god avstand til kvarandre. Tilreisande deltakarar skal ikkje nytte offentleg transport, men komme i eigne bilar.

