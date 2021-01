Innandørsidrett forbode for Oslo-barna i to veker

sport

Det vart klart då Oslo kommune onsdag forlengde den sosiale nedstenginga i to veker til. Sidan før jul har det vore eit tilsvarande forbod for ungdom og vaksne.

– No stengjer vi all idrett innandørs dei neste to vekene. Vi har halde tilbod for barn ope så lenge vi kan, og vi vil opne det så raskt vi kan, seier Omar Samy Gamal (SV), som er byråd for kultur, idrett og frivillig innsats.

Han meiner òg idrettsarrangement som skjer utandørs, bør utsetjast i denne perioden.

– Vi har fått ein del førespurnader om det vil vere mogleg å halde utandørs idrettsarrangement dei neste vekene, mellom anna skirenn. Vi rår mot at det blir halde utandørs arrangement dei neste vekene, sjølv om det ikkje er forbode, seier Gamal.

Det er unntak frå forbodet mot innandørsidrett i hovudstaden. Mellom anna vil det vere mogleg å ha skulesymjing for unge under 20 år, og profesjonelle symjarar skal kunne trene i basseng.

(©NPK)