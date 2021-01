Granli gjenforeina med gamlesjefen i Aalborg

sport

Olsen, som er sportssjef i AaB, har signert Granli på ein tre og eit halvt år lang kontrakt med den danske superligaklubben.

Granli var i haust i Aalborg-laget på lån frå AIK. No blir overgangen gjord permanent. Jylland-klubben opplyser at han har utløyst utkjøpsklausulen til forsvarsspelaren.

Avtalen som er underteikna, strekk seg fram til sommaren 2024.

– Daniel har levd opp til forventningane våre, og vi er svært glade for at vi no har komme til semje om ein ny avtale, seier sportssjef Inge André Olsen, som hadde same stilling i Stabæk då Granli var i klubben.

– Snøggleik, balltryggleik og spelforståing er med på å gjere Daniel til ein dyktig forsvarsspelar, og ut over det er det ein stor fordel at han kan spele på alle plassar i forsvarsrekkja, legg han til.

Granli var i fjor haust ein del av det norske nødlandslaget som spelte 1–1 mot Austerrike i nasjonsligaen.

