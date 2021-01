Solskjær: – Vi har vorte mykje betre

sport

Onsdag er det ein plass i ligacupfinalen som står på spel på Old Trafford, og Solskjærs tropp er i det han kallar «ein god posisjon».

Med unntak av suspenderte Edinson Cavani og langtidsskadde Phil Jones er alle spelarar tilgjengelege. United har òg fått to dagar meir kvile sidan førre kamp (fredag) enn City.

– Den neste kampen er alltid viktig, men ein semifinale er sjølvsagt ein sjanse til å ta seg til finalen. Og for denne gjengen vil det vere eit stort steg å få hendene sine på eit trofé. Det handlar ikkje berre om å lære seg å vinne semifinalar. Vi har òg gjort oss fortent til moglegheita til å gå heile vegen, seier Solskjær føre møtet med City og manager Josep Guardiola.

Betre og betre

Nettopp semifinalar er eit slags sårt tema for Solskjær sidan United tapte i nest siste runde både i Europaligaen, FA-cupen og ligacupen sist sesong. Nordmannen meiner United-laget er betydeleg sterkare no.

– Vi har vorte mykje betre på eit år, eller berre sidan august då vi spelte i Europa. Vi er eit steg nærare, vi har utvikla oss mykje. Troppen er fokusert, og vi er klare for å gi det eit forsøk.

På to år som United-sjef har Solskjær allereie møtt City seks gonger. Tre av kampane har gitt United-siger, medan det har vorte éin uavgjord og to tap.

– Eg har sett framgang undervegs. Nokre gonger viser heller ikkje resultatet heile biletet. Vi har hatt nokre fantastiske kontringar og gode periodar. Vi har hatt mindre kontroll over ballen, men vore veldig gode på kontringar og forsvart oss godt, seier Solskjær om City-møta og held fram:

– Uansett kva taktikk dei kjem med, veit du at du må forsvare deg skikkeleg bra mot Man City. Og så må vi klare å behalde ballen når vi har han og spele oss ut av det høge presset deira. Det har vore fascinerande kampar, og eg synest vi har komme nærare og nærare.

Rullar vidare

United har komme seg godt gjennom eit hektisk juleprogram, men kampane kjem tett òg framover. Fem oppgjer i liga og cupar ventar dei neste 15 dagane.

– Vi har hatt fire dagar no etter Villa-kampen, så forhåpentleg har vi friske bein. Eg trur vi får nyte godt av rotasjonane vi har gjort, seier Solskjær.

Måndag vart det innført ei ny nedstenging av det engelske samfunnet på grunn av auka koronasmitte, men toppfotballen får rulle vidare.

– Det er ein vanskeleg situasjon for alle, og det har vore ein test heilt sidan mars i fjor. Vi er privilegerte som får spele fotball under protokollen vår, og eg håpar vi kan halde fram. Eg trur det er mentalt godt for mange å få sjå kampar no. Men vi må jobbe hardt for å halde oss innanfor retningslinjene, seier den norske manageren til United.

(©NPK)