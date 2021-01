Sagosen om VM-tilskodarar: – Pinleg

sport

Det er opna for at 20 prosent av kapasiteten i VM-hallane skal nyttast. På det meste betyr det cirka 4000 menneske ringside i den største hallen (finalearenaen) der mellom anna Egypt og Danmark skal spele fleire kampar tidleg i meisterskapen.

– Eg synest det er heilt pinleg. Slik verda ser ut akkurat no … Og så skal dei ha inn tilskodarar. Eg støttar det Mikkel Hansen (dansk stjerne) sa i går (måndag), seier Sagosen til NTB.

Hansen uttalte seg kritisk i danske medium om valet frå arrangøren om å seie ja til tilskodarar og opna for å droppe heile meisterskapen.

– Dei (Det internasjonale handballforbundet IHF) tenkjer meir på økonomi enn på helsa til spelarane. Eg synest berre ein må erkjenne at det blir for dumt med publikum akkurat no, seier Sagosen.

Noreg spelar i ein splitter ny hall i 6.-oktoberbyen nokre få mil frå Kairo. Det vil for norsk del vere snautt 1000 tilskodarar på plass på kampane dersom arrangøren sel ut alle tilgjengelege billettar.

Både EM for kvinner og Champions League i desember gjekk for tomme tribunar.

Pause

Sagosen vann Champions League med Kiel i romjula. Så fekk han nokre få fridagar før landslagstroppen vart samla i den tyske byen Flensburg.

– Det var godt med litt fri, både fysisk og mentalt. Det har vore eit tøft program i haust, seier Sagosen.

Noreg spelar to landskampar mot Danmark før avreise til VM. Flyet til Kairo lettar 12. januar.

Første VM-kamp for dei norske gutane blir spelte 14. januar mot Frankrike. Austerrike og USA er dei to siste laga i puljen.

Dei tre beste går til hovudrunden. Noreg har spelt finale i dei to siste VM-utgåvene og tapt begge (mot Frankrike og Danmark).

(©NPK)