NHL selde avdelingsnamna

Ishockeyligaen har tapt masse pengar på grunn av koronapandemien som hindra at grunnserien førre sesong kunne fullførast, og som førte til at sluttspelet måtte avviklast i to smittevernbobler i Canada utan tilskodarar.

Namnesponsorane vart offentleggjorde tysdag. Tidlegare er det vedteke at ein vil tillate reklame på hjelmane til spelarane.

Den nye sesongen blir innleidd 13. januar med spel i fire nykomponerte avdelingar. Alle dei sju canadiske laga er plasserte i same avdeling og skal møtast berre innbyrdes i grunnserien og dei første sluttspelsrundane.

Også i avdelingane med amerikanske lag blir det berre innbyrdes møte. Dei avdelingane består av åtte lag kvar. Målet er å avgrense reising mest mogleg.

Dette er avdelingane:

Nord: Calgary, Edmonton, Montreal, Ottawa, Toronto, Vancouver, Winnipeg.

Vest: Anaheim., Arizona, Colorado, Los Angeles, Minnesota, San Jose, St. Louis, Vegas.

Sentral: Carolina, Chicago, Columbus, Dallas, Detroit, Florida, Nashville, Tampa Bay.

Aust: Boston, Buffalo, New Jersey, NY Islanders, NY Rangers, Philadelphia, Pittsburgh, Washington.

Laga i nord-avdelinga møter kvart av dei andre laga ni eller ti gonger, laga i resten av avdelingane møtest innbyrdes åtte gonger kvar. Totalt speler laga 56 kampar i grunnserien.

