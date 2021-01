Heidra Elabdellaoui etter skåring – men Galatasaray tapte

sport

Diagne skåra to gonger i bortekampen, men Galatasaray gav frå seg viktige poeng i tetstriden i tyrkisk eliteserie. Heile laget har sagt at dei vil spele for Elabdellaoui, som vart alvorleg skadde av fyrverkeri nyttårsaftan, men det har vorte berre eitt poeng på to kampar sidan ulykka.

Martin Linnes spelte kampen som venstrebacken til gjestene. Han vart bytt ut på overtid i den dramatiske kampen.

Erdon Daci gav Konyaspor leiinga i slutten av første omgang, men Diagne utlikna på overtid i omgangen. Ifølgje Galatasarays nettstad drog han opp trøya for å heidre Elabdellaoui.

Daci ordna eit nytt leiarmål for vertane tidleg i 2. omgang. Diagne fekk ta straffespark etter at Linnes vart felt eit kvarter før slutt. Målvakt Ibrahim Sehic redda, men vart straffa for å ha gått ut frå streken for tidleg. Diagne fekk skyte igjen, og dermed stod det 2–2.

Det skulle likevel ikkje bli poeng for Galatasaray. Ugur Demirok sette inn 3–2 på straffespark etter at Christian Luyindama felte Abdulkerim Bardakci, og på overtid gjorde innbytar Artem Kravets 4–2. Ogulcan Caglayans redusering i femte tilleggsminutt vart berre eit trøystemål.

Tapet gjer at Galatasaray fall til fjerdeplass, eitt poeng bak den nye serieleiaren Gaziantep som slo Ankaragücü 2–0. Torgeir Børven spelte det siste kvarteret for gjestene frå hovudstaden.

(©NPK)