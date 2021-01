Handballrekruttane sjanselause i Kviterussland

sport

Det norske laget hadde berre tre treningar bak seg, og dessutan ei flyreise frå Noreg til Minsk kampdagen, og makta ikkje å gi eit VM-klart kviterussisk lag kamp om poenga. Rekruttane greidde derimot ikkje å kopiere bragda til fotballens «nødlandslag» frå november.

Vikartrenar Geir Erlandsen var av helsegrunnar heime i Noreg for å førebu returkampen fredag, og laget vart leidd av assistenten hans Joar Gjerde.

Noreg hadde si einaste leiing på 2–3 og var à jour siste gong på 6–6. Det var kontakt fram til 10-9, men så skåra Kviterussland sju av dei åtte siste måla i første omgang og leidde 17–10 halvvegs.

– Vi skal ikkje tape med ti mål, var beskjeden etter ein timeout ni minutt ut i 2. omgang. Då leidde heimelaga 23-13, men dei norske gjorde siffera litt meir respektable.

Sebastian Barthold stod fram for Noreg og skåra sju mål på like mange forsøk. Christoffer Rambo skåra seks gonger. Robin Paulsen Haug bidrog med gode redningar mot slutten til at Noreg slapp tosifra nederlag.

