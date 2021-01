Frida Karlsson parkert i touren etter ulykke på rommet

sport

Karlsson stod i tårer i målområdet og fortalde at ho gjekk løpet med smerter. Ho fortalde til NRK at ho hadde hatt ei ulykke på rommet på morgonen då ho tok nokre løfteøvingar og fall i bakken. Pull ups-ulykka skjedde rett før dei skulle dra til stadion. Karlsson prøvde å løfte seg opp på ein dørkarm, men så losna sjølve karmen og Karlsson small i bakken.

Romvenninna tok sin dele av skulda for uhellet til Karlsson.

– Det var min dumme ide at vi skulle ta denne øvinga på rommet. Det vart ein real smell, sa Maja Dahlqvist.

– Eg måtte ta smertestillande tablettar for å stille til start. Eg veit ikkje kva som skjer når effekten av tablettane forsvinn. Det kan hende at eg må stå av touren, sa Karlsson til NRK.

Karlsson fortalde om smerter i setet og gret då ho forlét stadion. Truleg er det snakk om ei bløding i setemuskelen.

Stor fart

Den 4. etappen på tysdag var den einaste med individuell start i Tour de Ski i år og gjekk i eit aldeles nydeleg vintervêr i Toblach. Diggins vann jaktstarten i Val Müstair søndag og følgde opp med ein pangetappe i den tysktalande delen av Italia. Utgangspunktet føre jaktstarten på onsdag er det aller beste.

29-åringen frå Minnesota opna skøyteetappen strålande og avslutta like sterkt. I mål var ho 14,8 sekund føre lagvenninna Rosie Brennan. Dei to vart nummer éin og to i Val Müstair på den 3. etappen søndag òg.

Sveriges Ebba Andersson gjekk sin hittil klart beste etappe i touren i år og enda opp på 3.-plass med 22,2 sekund opp til friskusen Diggins.

– Eg visste ikkje noko om dette, sa Andersson om ulykka til Karlsson.

Behandling

Karlsson låg 10 sekund bak Diggins i samandraget føre etappen på tysdag, men med 9.-plass er den avstanden auka betrakteleg etter som ho vart hekta av med heile 52,4 sekund.

Like etter løpet snakka Karlsson om at ho vurderte å hoppe av heile touren. Det svenske laget har ikkje lege med seg og må klare seg sjølv.

Lagleiinga trudde ikkje at Karlsson skade var verre enn at ho kan vere med på jaktstarten på onsdag. Han tek utgangspunkt i resultata på tysdag.

