Vålerenga signerte stoppartalent

Den nybakte Vålerenga-proffen vart presentert søndag kveld på nettstaden til klubben.

– Det kjennest utruleg bra å vere her. Eg har veldig sansen for både spelarane og trenarane her, og håpar å kunne utvikle meg vidare både på og utanfor banen. Ambisjonane er først og fremst å spele meg inn på A-laget, og deretter bli ein viktig del av Vålerenga om eit par år, seier midtstopparen.

Vålerenga skal ha vunne kampen om signaturen til 15-åringen i konkurranse med både norske og internasjonale klubbar. Det gjer at sportssjefen i klubben samanliknar signeringa med ein annan av unggutane til laget.

– For eit par år sidan rekrutterte vi ein veldig ung Odin Thiago Holm, og alle ser jo kvar det førebels har enda. Dette er ei signering i same sjikt, seier Ingebrigtsen.

Ungguten kjem frå Bærums Verk Hauger og blir beskriven som ein moderne midtstoppar med god spelarforståing og sterk basis, med bra fart og gode evner defensivt.

