Nye koronatilfelle i eliteserien ishockey – mange kampar må utsetjast

Det betyr at spelarar knytte til tre eliteserieklubbar inntil vidare er sette i karantene. Både Storhamar og Stjernen opplyser at A-laget er i karantene, og det same gjeld for dei Sparta-spelarane som ikkje har hatt koronasjukdom tidlegare.

Storhamar møtte Sparta i helga og opplyser at spelarane deira tidlegast blir speleklare etter 12. januar.

– Stjernen informerer med dette om at ein A-lagsspelar har testa positivt for covid-19 på ein hurtigtest. Det er hefta ei uvisse med hurtigtesten, og klubben ventar på endeleg testresultat innan kort tid, heiter det i ei pressemelding frå Stjernen.

– Andre spelarar har symptom, men prøvesvar finst enno ikkje, skriv klubben vidare.

Testa etter kvart

Både Stjernen og Sparta er sett opp med bortekampar i eliteserien tysdag. Dei skulle ha møtt høvesvis Frisk Asker og Grüner.

Storhamar fortel på nettsidene sine at nesten til klubben tre kampar må utsetjast.

– Våre spelarane blir testa etter kvart og kontinuerleg følgt opp av det medisinske teamet vårt. Klubben er i nær dialog med kommuneoverlegen og følgjer anbefalte retningslinjer, skriv hedmarksklubben.

Generalsekretær Ottar Eide i Norges Ishockeyforbund opplyser til NTB at det blir arbeidd med å kartleggje konsekvensar, mellom anna i form av kva kampar som blir ramma av smittetilfella og karantenen som no blir pålagd mange spelarar.

– Vi jobbar med det. Det er litt uoversiktleg akkurat no, seier han.

Krevjande situasjon

Utfordringa blir å finne plass til dei mange utsette kampane seinare i sesongen.

– På kort sikt kompliserer ikkje dette ting meir enn at det blir eit opphald for ein del. Vi har framleis høve til å hente inn ein del kampar seinare i sesongen, men samtidig byrjar det å bli veldig trongt med tid i ishallane utover våren, seier Eide til NTB.

– Det er krevjande når det blir utsette kampar. No er vi inne i eit intensivt kampprogram. Med ti dagar i karantene seier det seg sjølv at det ryk mange kampar, legg han til.

I november hadde Sparta heile 17 smittetilfelle i spelarstallen og støtteapparatet. No er klubben ramma igjen, og det same er truleg lokalrivalen Stjernen.

