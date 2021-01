Haugesund signerte dansk lånespelar permanent

sport

Den 190 centimeter høge midtbanespelaren kom til klubben i slutten av september frå Horsens. No har han forlengt til sommaren 2024, opplyser Haugesund på nettsidene sine.

– Eg er veldig fornøgd med å ha skrive under på ein permanent avtale. Målet mitt med å reise til Haugesund i fjor haust var å få spele så mykje som mogleg, få vist meg skikkeleg fram og få ein sentral plass i laget. Det klarte eg, og eg er veldig glad for å halde fram karrieren i FK Haugesund, seier Therkildsen.

Therkildsen starta seks kampar og vart bytt inn ved to høve. Han noterte seg for to skåringar og éin målgivande pasning.

(©NPK)