Dansk handballgigant vurderer å droppe VM

Det fortel Paris Saint-Germain-stjerna i eit intervju med Jyllands-Posten.

– Eg veit ikkje om ein burde avlyse turneringa, men det burde i alle fall ikkje vere nokon som helst tilskodarar til stades. Eg kan ikkje sjå meininga i at vi spelarar skal leve i ei boble på eit hotell og er tvinga til å isolere oss på same måte som i kvinnenes VM, for så å køyre til ein hall og spele føre en masse menneske, seier Hansen.

33-åringen seier at «det kan godt vere» at han ikkje deltek dersom VM-arrangøren gjer alvor av ideen om å sleppe inn inntil 5.000 tilskodarar på kampar.

– Eg ville loge om eg sa at eg ikkje har vurdert å melde avbod og ikkje framleis vurderer det. Eller i alle fall ventar på informasjon om korleis det skal haldast og korleis arrangørane i røynda har tenkt at dei skal gjere det forsvarleg.

Handball-VM i Egypt startar 13. januar. Danmark er tittelforsvarar.

