Thiago nærmar seg comeback for Liverpool

sport

Thiago hadde berre rokke å spele to kampar for raudtrøyene. Den førre kom borte mot byrival Everton 17. oktober.

– Thiago har trena delvis med laget så langt, men fredag trena han heile økta. Men det var ei redusert økt sidan vi ikkje kunne ha ei full økt, sa Klopp tysdag ifølgje Liverpool Echo.

Det spørst om 29-åringen er klar til oppgjeret på onsdag mot Newcastle, men eit comeback er neppe særleg langt unna.

– Det ser lovande ut for tida, men eg ikkje seie meir om det for å vere ærleg. Eg veit ikkje. Eg trur planen er at viss han trenar heilt normalt måndag, så vil vi sjå, sa Liverpool-manageren.

(©NPK)