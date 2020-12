Målvakttalent signerte ny langtidskontrakt med Haugesund

sport

Det stadfestar FKH på nettsidene sine.

18-åringen frå Ølen fekk sjansen frå start i to av Haugesunds kampar tidlegare denne månaden.

– Frank er ei veldig spennande målvakt og viste i serieinnspurten at han òg er klar for å ta steget opp på det øvste nivået. Det var derfor viktig for oss å tilby han ein ny kontrakt som strekk seg over dei fire neste sesongane slik at vi i ro og mak skal kunne jobbe i fellesskap med å få ut Franks fulle potensial, seier sportsleg leiar Eirik Opedal.

Hovudpersonen er fornøgd med den forbetra kontrakten som no er på plass.

– Eg går frå ein byrjar-kontrakt til ein avtale som gir meg høve til å fokusere fullt og heilt på fotballen framover. Det kjem til å ha mykje å seie for den vidare utviklinga mi. Samtidig er det eit signal frå klubben om at eg ikkje lenger blir sett på som berre eit talent, men som ein som er med og kjempar om målvaktplassen for fullt, seier 18-åringen.

Stople har fleire kampar for aldersbestemde landslag. I oktober vart han teken ut på U21-landslaget.

